За час в детском магазине продали 18 игрушек. Машинки составляет 3 часть этих игруш??к. Сколько продали машинок? Сколько продали остальных игрушек.

Математика

За час в детском магазине продали 18 игрушек. Машинки составляет 3 часть этих игруш??к. Сколько продали машинок? Сколько продали остальных игрушек.

Автор: Гость