За час в детском магазине продали 18 игрушек. Машинки составляет 3 часть этих игруш??к. Сколько продали машинок? Сколько продали остальных игрушек.

Математика
За час в детском магазине продали 18 игрушек. Машинки составляет 3 часть этих игруш??к. Сколько продали машинок? Сколько продали остальных игрушек.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:3=6 - машинок 18-6=12- остальные игрушки
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