Чему учит северная сказка Айога?

Гость: Гость:

Привет! Мне интересно, есть ли у Вас какие-либо проблемы с выполнением домашнего задания. У нас есть много людей, которые помогут Вам здесь :) Кроме того, мой последний вопрос был решен менее чем за 10 минут:D Во всяком случае, Вы можете просто войти и попробовать добавить свой вопрос. Айога- маленькая красивая девочка, в национальном костюме, Все ее восхваляли, восторгались ей, вскорее она загордилась. Она стала заниматься только собой, никого не замечала. Она стала ленивой. Ее одолевала гордыня. Она стала грубой и дерзкой по отношению к близким людям. Эта сказка учит что в каждом человеке есть недостатки, но нельзя доводить их до человеческого порока. Ведь порок уже нельзя исправить, и с этим придется жить всю жизнь.