Надо сочениц какуюту стихотварению памагите пажалуйста
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Надо сочениц какуюту стихотварению памагите пажалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня живёт котёнок, Он весь рыжий как лисёнок, Он играет целый день с рыжей мамочкой своей, А ещё он умный, смелый не боится никого даже пёсика моего )
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