В каком состоянии вещество передаёт оказываемое на него давление во все стороны одинаково?
Физика
В каком состоянии вещество передаёт оказываемое на него давление во все стороны одинаково?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Паскаля жидкие и газообразные вещества передают оказываемое на них давление во всех направлениях без изменения.
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