Выписано несколько последовательных чисел геометрической прогрессии 150, х, 6, 1,2
Алгебра
Выписано несколько последовательных чисел геометрической прогрессии 150, х, 6, 1,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть несколько способов найти х 1) 1,2 / 6 =0,2 150 *0,2=30 2) х = корень из (150*6) = корень из 900 = 30 это характеристическое свойство геометрической прогрессии Ответ: 30
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