В каком варианте ответа фамилия склоняется? А) (Александр) Блок Б) (Владимир) Короленко В) (Любовь) Петерсон Г) (Александр) Дюма
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В каком варианте ответа фамилия склоняется? А) (Александр) Блок Б) (Владимир) Короленко В) (Любовь) Петерсон Г) (Александр) Дюма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ответе А) (Александр) Блок.
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