В какую систему входят почки и кожа помогите пожалуйста я над ним уже сижу 3 часа!!!!

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В какую систему входят почки и кожа помогите пожалуйста я над ним уже сижу 3 часа!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выделительная  система в биологии — совокупность органов, выводящих из организма избыток воды, продукты обмена веществ, соли, а также ядовитые вещества, попавшие в организм извне или образовавшиеся в нём.
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