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Дослівний переказ "Ощадливий дрізд"
Українська мова
Дослівний переказ "Ощадливий дрізд"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бережливый дрозд,наверно
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