Рельеф и полезные ископаемые США кратко?

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Полезные ископаемые США изобилуют запасами нефти, по ним США находятся на третьем месте среди стран Американского континента и восьмое место в мире. Около шестисот месторождений нефти и газа открытии на акваториях Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов. В перспективе открытие новых месторождений рассматривается в акватории Берингова и Чукотского морей возле берегов Аляски, моря Бофорта, берега Калифорнии, участки в Мексиканском заливе. На территории США находятся горючие сланцы, скопление их наблюдается в Аппалачском бассейне и регионе гор Грин-Ривер.