Составь и запиши небольшой текст используя в нем глаголы месить печь пахнуть ставить садиться пробовать в настоящем времени

Гость: Гость:

Я подготовил все для печки блинов и начал месить тесто. Я пеку блины на малом огоньке. Блины очень вкусно пахнут. Моя бабушка ставит цветы в укромный уголок. Утром я сажусь за стол и пью чай. Когда дома не кого нет я пробую печь оладья.