Составь и запиши небольшой текст используя в нем глаголы месить печь пахнуть ставить садиться пробовать в настоящем времени
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Составь и запиши небольшой текст используя в нем глаголы месить печь пахнуть ставить садиться пробовать в настоящем времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я подготовил все для печки блинов и начал месить тесто. Я пеку блины на малом огоньке. Блины очень вкусно пахнут. Моя бабушка ставит цветы в укромный уголок. Утром я сажусь за стол и пью чай. Когда дома не кого нет я пробую печь оладья.
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