Составь и запиши небольшой текст используя в нем глаголы месить печь пахнуть ставить садиться пробовать в настоящем времени

Русский язык
Составь и запиши небольшой текст используя в нем глаголы месить печь пахнуть ставить садиться пробовать в настоящем времени
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я подготовил все для печки блинов и начал месить тесто. Я пеку блины на малом огоньке. Блины очень вкусно пахнут. Моя бабушка ставит цветы в укромный уголок. Утром я сажусь за стол и пью чай. Когда дома не кого нет я пробую печь оладья.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какие местоимения не склоняються?У каких местоимений нет именительного падежа?
Ответить
История
Какие русские города оказали монголам наиболее упорное сопротивление? Расскажит?? о подвигах их защитников.
Ответить
Биология
При скрещивании двух растений гороха с красными цветками получено 14 растений с красными и 5 с белыми. Каковы генотипы родителей?
Ответить
Русский язык
В предложения Зимой около елки увилишь на снегу следы разных зверей. надо найти словосочетания
Ответить
Математика
(5√3+2√5) *√3-√60 помогите решить пжпжпжп
Ответить