В предложения Зимой около елки увилишь на снегу следы разных зверей. надо найти словосочетания
Русский язык
В предложения Зимой около елки увилишь на снегу следы разных зверей. надо найти словосочетания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увидишь зимой, разных зверей, следы зверей, увидишь на снегу, увидишь около ёлки
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