Как будут взаимодействовать катушки с током, если к источнику постоянного тока они подключены параллельно?
Физика
Как будут взаимодействовать катушки с током, если к источнику постоянного тока они подключены параллельно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для постоянного тока - этот ток будет нарастать линейно со временем. Для переменного тока - тоже будет переменным, той же частоты, но отстающий по фазе от напряжения на 90 градусов.
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