Какие русские города оказали монголам наиболее упорное сопротивление? Расскажит?? о подвигах их защитников.

История
Какие русские города оказали монголам наиболее упорное сопротивление? Расскажит?? о подвигах их защитников.
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Автор: Гость
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Гость:
Козельск (Батый даже назвал его "Злым городом"),Владимир,Москва,Рязань,Киев,Коломна,Данилов,Кременец
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