Какие местоимения не склоняются? У каких местоимений нет именительного падежа?
Русский язык
Какие местоимения не склоняются? У каких местоимений нет именительного падежа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет у местоимения СЕБЯ
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