Какие местоимения не склоняются? У каких местоимений нет именительного падежа?

Русский язык
Какие местоимения не склоняются? У каких местоимений нет именительного падежа?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет у местоимения СЕБЯ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Постройте биссектрису угла (не прямого,не развёрнутого ),используя только линейку без делений
Ответить
Геометрия
Знайдіть площу прямокутного трикутника,у якого бісектриса прямого кута ділить гіпотенузу на відрізки 4 і 8
Ответить
Алгебра
Во время распродажи цена зонта составила 310,25 руб. Сколько он стоил до распродажи, ??сли зонт продаётся с 15 процентной скидкой?
Ответить
Математика
Помогите решить уравнение 3+2x=-6x-5
Ответить
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 520 км одновременно вышли навстречу дру?? другу два поезда.Один поезд шёл со скоростью 60 км/ч, а другой...
Ответить