В канистре было 20 л бензина. когда отлили несколько литров, то в ней осталось в 4 ра??а больше бензина,чем отлили. Ск-ко литров осталось в канистре? (129)
Математика
В канистре было 20 л бензина. когда отлили несколько литров, то в ней осталось в 4 ра??а больше бензина,чем отлили. Ск-ко литров осталось в канистре? (129)
Ответ(ы):
Гость:
16,92÷(12,3-17)·(-2)
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