В канистре было 20 л бензина. когда отлили несколько литров, то в ней осталось в 4 ра??а больше бензина,чем отлили. Ск-ко литров осталось в канистре? (129)

Математика
В канистре было 20 л бензина. когда отлили несколько литров, то в ней осталось в 4 ра??а больше бензина,чем отлили. Ск-ко литров осталось в канистре? (129)
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