В хозяйстве за один день надоили 1968л молока. Из них 464л отправили в сельский магазин, а остальное кол-во молока разлили в бидоны ёмкостью 32л и отвезли в город . Сколько бидонов молока отвезли в город?

Математика
В хозяйстве за один день надоили 1968л молока. Из них 464л отправили в сельский магазин, а остальное кол-во молока разлили в бидоны ёмкостью 32л и отвезли в город . Сколько бидонов молока отвезли в город?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1968-464=1504 (л) молока осталось в хозяйстве 2) 1504:32=47 (бидонов) молока отвезли в город 
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