В хозяйстве за один день надоили 1968л молока. Из них 464л отправили в сельский магазин, а остальное кол-во молока разлили в бидоны ёмкостью 32л и отвезли в город . Сколько бидонов молока отвезли в город?

Математика

В хозяйстве за один день надоили 1968л молока. Из них 464л отправили в сельский магазин, а остальное кол-во молока разлили в бидоны ёмкостью 32л и отвезли в город . Сколько бидонов молока отвезли в город?

Автор: Гость