В киоск привезли для продажи 983 журнала "Атлас" . За первую неделю продали на 275 журналов меньше , чем за вторую .Сколько журналов "Атлас "продали за каждую неделю? Дополни краткое условие : 1)за первую неделю 2)за вторую нед...
Математика
В киоск привезли для продажи 983 журнала "Атлас" . За первую неделю продали на 275 журналов меньше , чем за вторую .Сколько журналов "Атлас "продали за каждую неделю? Дополни краткое условие : 1)за первую неделю 2)за вторую неделю.Решите по плану
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+х-275=983 2х=983+275 2х=1258 х=629(2 неделя) 629-275=354(1 неделя)
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