В киоск привезли для продажи 983 журнала "Атлас" . За первую неделю продали на 275 журналов меньше , чем за вторую .Сколько журналов "Атлас "продали за каждую неделю? Дополни краткое условие : 1)за первую неделю 2)за вторую нед...

Математика

В киоск привезли для продажи 983 журнала "Атлас" . За первую неделю продали на 275 журналов меньше , чем за вторую .Сколько журналов "Атлас "продали за каждую неделю? Дополни краткое условие : 1)за первую неделю 2)за вторую неделю.Решите по плану

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