О чем речь в отрывке А. С. Пушкина? И думал он: Отсель грозить мы будем шведу, Здесь будет город заложён Назло надменному соседу . Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море . Сюда ...

Окружающий мир

О чем речь в отрывке А. С. Пушкина? И думал он: Отсель грозить мы будем шведу, Здесь будет город заложён Назло надменному соседу . Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море . Сюда по новым им волнам Все флаги в гости будут к нам, И запируем на просторе.

Автор: Гость