О чем речь в отрывке А. С. Пушкина? И думал он: Отсель грозить мы будем шведу, Здесь будет город заложён Назло надменному соседу . Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море . Сюда ...
Окружающий мир
О чем речь в отрывке А. С. Пушкина? И думал он: Отсель грозить мы будем шведу, Здесь будет город заложён Назло надменному соседу . Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море . Сюда по новым им волнам Все флаги в гости будут к нам, И запируем на просторе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О Наполеоне. Как Москву подожгли, чтобы не отдать врагу.
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