Из двух городов,расстояние между которыми 432км, одновременно навстречу друг другу выехали два мотациклиста и встретились через 6 часов.скорость одного равна 37км/ч.какова скорость другого мотоциклистов?

Математика
Из двух городов,расстояние между которыми 432км, одновременно навстречу друг другу выехали два мотациклиста и встретились через 6 часов.скорость одного равна 37км/ч.какова скорость другого мотоциклистов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
432 км:6 час=72 км/час (сумма скоростей или скорость сближения) (V=S:t) 72 км/час-37 км/час=35 км/час Ответ: скорость второго - 35 км/час
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