Из двух городов,расстояние между которыми 432км, одновременно навстречу друг другу выехали два мотациклиста и встретились через 6 часов.скорость одного равна 37км/ч.какова скорость другого мотоциклистов?

Математика

Из двух городов,расстояние между которыми 432км, одновременно навстречу друг другу выехали два мотациклиста и встретились через 6 часов.скорость одного равна 37км/ч.какова скорость другого мотоциклистов?

Автор: Гость