Выполните разложение на множители: mx в квадрате - 49m
Алгебра
Выполните разложение на множители: mx в квадрате - 49m
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mx²-49m = m(x²-49) = m (x-7) (x+7)
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