В киоске было 40 тетрадей.из них за день продали: в клетку - три восьмих числа всех т??традей, в линейку - две пятых числа всех тетрадец. сколько тетрадей в клетку продали за ден? сколько тетрадей в линейку продали за день? ско...

Математика

В киоске было 40 тетрадей.из них за день продали: в клетку - три восьмих числа всех т??традей, в линейку - две пятых числа всех тетрадец. сколько тетрадей в клетку продали за ден? сколько тетрадей в линейку продали за день? сколько всего тетрадей продали за день?

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