В киоске было 40 тетрадей.из них за день продали: в клетку - три восьмих числа всех т??традей, в линейку - две пятых числа всех тетрадец. сколько тетрадей в клетку продали за ден? сколько тетрадей в линейку продали за день? ско...
Математика
В киоске было 40 тетрадей.из них за день продали: в клетку - три восьмих числа всех т??традей, в линейку - две пятых числа всех тетрадец. сколько тетрадей в клетку продали за ден? сколько тетрадей в линейку продали за день? сколько всего тетрадей продали за день?
Ответ(ы):
Гость:
40 * 3/8 = 40/8 * 3 = 5*3 = 15 продали в клетку 40 * 2/5 = 40/5 * 2 = 8*2=16 продали в линейку 15+16=31 всего продали
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