В киоске продовали тетради : школьные по a р. за 1 тетрадь, общие по c р. 1. сколько сто??т 5 школьных и 5 общих ? Запиши выражение, которое показывает, как можно решить задачу 2 способами.
Математика
В киоске продовали тетради : школьные по a р. за 1 тетрадь, общие по c р. 1. сколько сто??т 5 школьных и 5 общих ? Запиши выражение, которое показывает, как можно решить задачу 2 способами.
Ответ(ы):
Гость:
5а+5с рублей стоят 5 школьных и 5 общих тетрадей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Составить предложения со словами:to hide their identity.to hurt.spread rumors.damage.pose as.in order to.to trick. commited suiced.take some time.c...
Физика
Русский язык