В киоске продовали тетради : школьные по a р. за 1 тетрадь, общие по c р. 1. сколько сто??т 5 школьных и 5 общих ? Запиши выражение, которое показывает, как можно решить задачу 2 способами.

Математика

В киоске продовали тетради : школьные по a р. за 1 тетрадь, общие по c р. 1. сколько сто??т 5 школьных и 5 общих ? Запиши выражение, которое показывает, как можно решить задачу 2 способами.

Автор: Гость