В киоске продовали тетради : школьные по a р. за 1 тетрадь, общие по c р. 1. сколько сто??т 5 школьных и 5 общих ? Запиши выражение, которое показывает, как можно решить задачу 2 способами.

Математика
В киоске продовали тетради : школьные по a р. за 1 тетрадь, общие по c р. 1. сколько сто??т 5 школьных и 5 общих ? Запиши выражение, которое показывает, как можно решить задачу 2 способами.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5а+5с рублей стоят 5 школьных и 5 общих тетрадей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что значат существительные, имеющие оба числа?
Ответить
Английский язык
Составить предложения со словами:to hide their identity.to hurt.spread rumors.damage.pose as.in order to.to trick. commited suiced.take some time.c...
Ответить
Алгебра
Минус одна шестая умножить на 4,2 минус в скобках пять восьмых минус 1
Ответить
Физика
На каком расстоянии находятся заряды 2 нКл и 5 нКл, если они взаимодействуют с сило?? 10 мН ?
Ответить
Русский язык
Составьте предложение со словом покрасили
Ответить