Составьте предложение со словом покрасили

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Составьте предложение со словом покрасили
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У нас дома папа красил пол
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