К двум последовательно соединенным проводникам параллельно подсоединили третий проводник. Сопротивления провод ников соответственно равны 3 Ом, 5 Ом и 2 Ом. Напряжение на концах участка цепи 0,8 В. Найти силу тока на каждом про...

Физика
К двум последовательно соединенным проводникам параллельно подсоединили третий проводник. Сопротивления провод ников соответственно равны 3 Ом, 5 Ом и 2 Ом. Напряжение на концах участка цепи 0,8 В. Найти силу тока на каждом проводнике.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I1=I2=U/R R=R1+R2=8 OM I1=I2=0.8/8=0.1A I3=U/R3=0.8/2=0.4
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