К двум последовательно соединенным проводникам параллельно подсоединили третий проводник. Сопротивления провод ников соответственно равны 3 Ом, 5 Ом и 2 Ом. Напряжение на концах участка цепи 0,8 В. Найти силу тока на каждом про...

Физика

К двум последовательно соединенным проводникам параллельно подсоединили третий проводник. Сопротивления провод ников соответственно равны 3 Ом, 5 Ом и 2 Ом. Напряжение на концах участка цепи 0,8 В. Найти силу тока на каждом проводнике.

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