Длина коридора 12 м.Мальчик прошёл по коридору 4 м.Какую часть коридора он прошёл?

Математика
Длина коридора 12 м.Мальчик прошёл по коридору 4 м.Какую часть коридора он прошёл?
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Гость:
4/12......................
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