Запишите уравнение реакций, позволяющих осуществить следующие превращения: NaBr→NaCl→Cl₂→I₂→HI→AgI
Химия
Запишите уравнение реакций, позволяющих осуществить следующие превращения: NaBr→NaCl→Cl₂→I₂→HI→AgI
Ответ(ы):
Гость:
2NaBr + Cl2 → 2NaCl +Br2 2NaCl + F2→Cl₂ + 2NaF Cl2 + 2KI= I2 + 2KCl I2+ H2S = S + 2HI HI + AgNO3 = AgI + HNO3
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