Площадь прямоугольника равна 675см^2 .Найдите стороны прямоугольника,если одна из них на 30см меньше другой. ЗА РАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Правильный ответ: 45 и 15 Кто разбирается что такое дискриминант, тот разберутся)

Математика

Площадь прямоугольника равна 675см^2 .Найдите стороны прямоугольника,если одна из них на 30см меньше другой. ЗА РАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Правильный ответ: 45 и 15 Кто разбирается что такое дискриминант, тот разберутся)

Автор: Гость