Площадь прямоугольника равна 675см^2 .Найдите стороны прямоугольника,если одна из них на 30см меньше другой. ЗА РАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Правильный ответ: 45 и 15 Кто разбирается что такое дискриминант, тот разберутся)

Математика
Площадь прямоугольника равна 675см^2 .Найдите стороны прямоугольника,если одна из них на 30см меньше другой. ЗА РАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Правильный ответ: 45 и 15 Кто разбирается что такое дискриминант, тот разберутся)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Длина-Х, ширина-(Х-30), уравнение: Х(Х-30)=675; Х^2-30Х-675=0; Х1=45; Х2=-15 45-30=15 см Ответ: 45 см и 15 см.
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