Родился ландыш в майский день и лес его хранит разбор под цифрой 4

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Родился ландыш в майский день и лес его хранит разбор под цифрой 4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Родился(сказуемое) ландыш ( подлежащее) в(предлог) майский (опред.) день(допол) и(союз) лес (подл.) его ( допол) хранит (сказ.)
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