Чем характеризовалась политическая жизнь в 20-е годы? пожалуйста срочно
История
Чем характеризовалась политическая жизнь в 20-е годы? пожалуйста срочно
Ответ(ы):
Гость:
Событий много но самая основная Октябрьская революция
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
К двум последовательно соединенным проводникам параллельно подсоединили третий проводник. Сопротивления провод ников соответственно равны 3 Ом, 5 О...
Математика
Площадь прямоугольника равна 675см^2 .Найдите стороны прямоугольника,если одна из них на 30см меньше другой. ЗА РАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Правильны...