Решить уравнение log 7 по основанию (4x+1) + log 7 по основанию (9x) =0
Математика
Решить уравнение log 7 по основанию (4x+1) + log 7 по основанию (9x) =0
Ответ(ы):
Гость:
4x+1-9x=0 1-5x=0 5x=1 x=15=0,2
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Математика