В классе 15 учащихся.Сколькими способами можно из них выбрать 5 учащихся
Алгебра
В классе 15 учащихся.Сколькими способами можно из них выбрать 5 учащихся
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Составим биноминальный коэффициент от 5 до 15:
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