Гузель обходит всё здание музея, который имеет форму квадрата со стороной 72м. сколько времени ей понадобится, чтобы обойти здание музея, если она идет со скоростью 36м/мин

Математика

Гузель обходит всё здание музея, который имеет форму квадрата со стороной 72м. сколько времени ей понадобится, чтобы обойти здание музея, если она идет со скоростью 36м/мин

Автор: Гость