Гузель обходит всё здание музея, который имеет форму квадрата со стороной 72м. сколько времени ей понадобится, чтобы обойти здание музея, если она идет со скоростью 36м/мин
Математика
Гузель обходит всё здание музея, который имеет форму квадрата со стороной 72м. сколько времени ей понадобится, чтобы обойти здание музея, если она идет со скоростью 36м/мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72/36 будет 2 часа ответ 2 часа понадобиться чтобы обойти здание музея
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