Напишите несколько предложений на тему "есле бы я был врачом
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Напишите несколько предложений на тему "есле бы я был врачом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы я был врачом,я старался помочь больным,добиваться полного выздоровления клиентов.А когда я стал бы заведующим больницы или поликлиники,я был бы пример для подражания!!!
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