Каковы различия между частными и государственными университетами

Обществознание
Каковы различия между частными и государственными университетами
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Гость:
В частных платят, в государственных нет И разная система оброзования
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