Помогите правильно перевести на немецкий, не из переводчика! 1. Садись на свое место! 2. Как Вы себя чувствуете? 3. Брейся каждый день! 4. Дети, умывайтесь и садитесь за стол. 5. Мой брат интересуется живописью. 6. Поговорите в...
Немецкий язык
Помогите правильно перевести на немецкий, не из переводчика! 1. Садись на свое место! 2. Как Вы себя чувствуете? 3. Брейся каждый день! 4. Дети, умывайтесь и садитесь за стол. 5. Мой брат интересуется живописью. 6. Поговорите в комнате! 7. Зимой я часто простужаюсь. 8. Почему ты опять опаздываешь на занятия? Не спізнювайся больше! 9. Часто твоя подруга с ним встречается? Не встречайтесь с ним! 10. Вы отдыхаете у вашей тети каждое лето? 11. Извинитесь за Ваше поведение! 12. Почему отец так долго причесывается? 13. Ты иногда встречаешься со своими школьными друзьями? 14. Он уже прощается с профессором. 15. Дети умываются холодной водой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Sitz dich an deinen Platz! 2. Wie fühlen Sie sich? 3. Rasiere dich jeden Tag! 4. Kinder, wascht euch und setzt euch an denTisch! 5. Mein Bruder interessiert sich für Malerei. 6. Sprecht im Zimmer! 7. Im Winter erkälte ich mich oft. 8. Warum verspätest du dich zum Unterricht wieder? Verspäte dich nie wieder! 9.Trifft sich deine Freundin oft mit ihm? Trefft euch mit ihm nicht! 10. Erholt ihr euch jeden Sommer bei eurer Tante?11. Entschuldigen Sie sich für Ihr Benehmen! 12. Warum kämmt sich dein Vater zu lange? 13. Triffst du dich von Zeit zu Zeit mit deinen Schulfreunden?14. Verabschiedet er sich schon vom Professor? 15. Waschen sich die Kinder mit mit kaltem Wasser?
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