Помогите правильно перевести на немецкий, не из переводчика! 1. Садись на свое место! 2. Как Вы себя чувствуете? 3. Брейся каждый день! 4. Дети, умывайтесь и садитесь за стол. 5. Мой брат интересуется живописью. 6. Поговорите в...

Немецкий язык

Помогите правильно перевести на немецкий, не из переводчика! 1. Садись на свое место! 2. Как Вы себя чувствуете? 3. Брейся каждый день! 4. Дети, умывайтесь и садитесь за стол. 5. Мой брат интересуется живописью. 6. Поговорите в комнате! 7. Зимой я часто простужаюсь. 8. Почему ты опять опаздываешь на занятия? Не спізнювайся больше! 9. Часто твоя подруга с ним встречается? Не встречайтесь с ним! 10. Вы отдыхаете у вашей тети каждое лето? 11. Извинитесь за Ваше поведение! 12. Почему отец так долго причесывается? 13. Ты иногда встречаешься со своими школьными друзьями? 14. Он уже прощается с профессором. 15. Дети умываются холодной водой?

Автор: Гость