Поезд Казань -Екатеринбург проходит 1026км со средней скорости 57км /ч Из Казани поезд отправляется в 22ч25 мин.во сколько прибывает этот поезд в Екатеринбург

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Поезд Казань -Екатеринбург проходит 1026км со средней скорости 57км /ч Из Казани поезд отправляется в 22ч25 мин.во сколько прибывает этот поезд в Екатеринбург

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