Поезд Казань -Екатеринбург проходит 1026км со средней скорости 57км /ч Из Казани поезд отправляется в 22ч25 мин.во сколько прибывает этот поезд в Екатеринбург
Математика
Поезд Казань -Екатеринбург проходит 1026км со средней скорости 57км /ч Из Казани поезд отправляется в 22ч25 мин.во сколько прибывает этот поезд в Екатеринбург
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1026:57 = 18(ч)-едет поезд 2) 22ч 25мин + 18ч = 16ч 25мин - прибудет поезд
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