Сколько кислорода потребуется для сжатия 62 грамм фосфора

Гость: Гость:

Уравнение реакции: 4Р + 5О2 = 2Р2О5 V(O2) = Vm*n n(O2) = 5/4*n(P) = 1,25*m(P)/M(P)] Отсюда: V(O2) = Vm*1,25*m(P)/M(P) = 22,4 л/моль * 1,25 * 62 г : 31 г/моль = (ну, посчитаете сами, надеюсь)