Помогите,пожалуйста! Тело массой 8 кг находится на высоте 2,5 м. Обладает ли тело кинетической энергией,если его механическая энергия равна 300 Дж?
Физика
Помогите,пожалуйста! Тело массой 8 кг находится на высоте 2,5 м. Обладает ли тело кинетической энергией,если его механическая энергия равна 300 Дж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m=8 кг h=2,5м E=300 Дж Ек- ? Ep=m*g*h=8*2,5*10=200 Дж да обладает Eк=E-Ep=100 Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите,пожалуйста! Тело массой 8 кг находится на высоте 2,5 м. Обладает ли тело кинетической энергией,если его механическая энергия равна 300 Дж?