Помогите,пожалуйста! Тело массой 8 кг находится на высоте 2,5 м. Обладает ли тело кинетической энергией,если его механическая энергия равна 300 Дж?

Физика
Помогите,пожалуйста! Тело массой 8 кг находится на высоте 2,5 м. Обладает ли тело кинетической энергией,если его механическая энергия равна 300 Дж?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m=8 кг   h=2,5м   E=300 Дж   Ек- ? Ep=m*g*h=8*2,5*10=200 Дж да обладает  Eк=E-Ep=100 Дж
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