Помогите,пожалуйста! Тело массой 8 кг находится на высоте 2,5 м. Обладает ли тело кинетической энергией,если его механическая энергия равна 300 Дж?

Физика

Помогите,пожалуйста! Тело массой 8 кг находится на высоте 2,5 м. Обладает ли тело кинетической энергией,если его механическая энергия равна 300 Дж?

Автор: Гость