При каких x имеет смысл выражения:′√7-9x,4-x:√x+13,вместо знака деления дробная черта!

Математика
При каких x имеет смысл выражения:′√7-9x,4-x:√x+13,вместо знака деления дробная черта!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.√7-9х 7-9х>0, -9х>-7, х<7/9   выражение имеет смысл на интервале( -∞;7/9) 2.(4-x)/√x+13  х+13 >0  ,х>-13      выражение имеет смысл на интервале( -13; +∞)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слово солнце пишется с буквой Л почему?
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста - это очень срочно
Ответить
География
Помогите пожалуйста Определите по карте смену природных зон по параллели 40 с.ш. и по меридиану 80 в.д. Объясните причины установленных фактов .
Ответить
Физика
1) через лампу накаливания проходит ток 0.4 Ампер сколько электронов проводимости проходит через поперечное сечения нити лампы за 5 секунду
Ответить
Информатика
Для кодирования секретного сообщения используется 12 специальных символов( значк??в). При этом символы кодируются одним и тем же минимально возможн...
Ответить