При каких x имеет смысл выражения:′√7-9x,4-x:√x+13,вместо знака деления дробная черта!
Математика
При каких x имеет смысл выражения:′√7-9x,4-x:√x+13,вместо знака деления дробная черта!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.√7-9х 7-9х>0, -9х>-7, х<7/9 выражение имеет смысл на интервале( -∞;7/9) 2.(4-x)/√x+13 х+13 >0 ,х>-13 выражение имеет смысл на интервале( -13; +∞)
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