Для кодирования секретного сообщения используется 12 специальных символов( значк??в). При этом символы кодируются одним и тем же минимально возможным количеством бит. Чему равен информационный объем сообщения длиной в 256 симво...

Информатика

Для кодирования секретного сообщения используется 12 специальных символов( значк??в). При этом символы кодируются одним и тем же минимально возможным количеством бит. Чему равен информационный объем сообщения длиной в 256 символов? 128 байт 256 бит 56 байт 400 бит

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