1)К какому классу будет относиться человек имеющий высшее образование и доход ниж?? прожиточного минимума 2)Человек со средним образованием, руководящий предприятием с большим штабом работников
Обществознание
1)К какому классу будет относиться человек имеющий высшее образование и доход ниж?? прожиточного минимума 2)Человек со средним образованием, руководящий предприятием с большим штабом работников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 к среднему 2 Если этот человек с средним образование получает больше своих работников то к вышему
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