Масса четырех одинаковых корзин с вишней 24 кг.нацди массу трех таких корзин
Математика
Масса четырех одинаковых корзин с вишней 24 кг.нацди массу трех таких корзин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 / 4 = 6 (кг) - Масса одной корзины 6 * 3 = 18 (кг) - Масса трех корзин Ответ: масса 3 корзин равна 18 кг
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