Масса четырех одинаковых корзин с вишней 24 кг.нацди массу трех таких корзин

Математика
Масса четырех одинаковых корзин с вишней 24 кг.нацди массу трех таких корзин
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 / 4 = 6 (кг) - Масса одной корзины 6 * 3 = 18 (кг) - Масса трех корзин Ответ: масса 3 корзин равна 18 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислить 11,5*0,4*0,18*3,1:0,9*2,3*6,2
Ответить
Русский язык
Стоят морфологической разбор
Ответить
Математика
Расстояние от дачи до автобусной остановки 42 км. Успеет ли Алеша на автобус, котор??й отправляется в 15 ч, если он (Алеша) выезжает с дачи на вело...
Ответить
Литература
В какой последовательности мачеха приносила Белоснежке отравленные предметы. ш??урок-гребень-яблоко гребень-шнурок-яблоко шнурок-яблоко-гребень
Ответить
Физика
Изображение источника находится на расстоянии 50 см от тонкой собирающей линзы с фокусным расстоянием 20 см ,определите расстояние от линзы до исто...
Ответить