Расстояние от дачи до автобусной остановки 42 км. Успеет ли Алеша на автобус, котор??й отправляется в 15 часов, если он выезжает с дачи на велосипеде в 11 часов и будет ехать со скоростью 13км/ч? Без X

Математика
Расстояние от дачи до автобусной остановки 42 км. Успеет ли Алеша на автобус, котор??й отправляется в 15 часов, если он выезжает с дачи на велосипеде в 11 часов и будет ехать со скоростью 13км/ч? Без X
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-11=4 часа  - запас времени 13*4=52 км- можно проехать за 4 часа на велосипеде 52-42=10 км - настолько дальше остановки можно проехать за 4 часа, значит Алеша успеет
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