Расстояние от дачи до автобусной остановки 42 км. Успеет ли Алеша на автобус, котор??й отправляется в 15 часов, если он выезжает с дачи на велосипеде в 11 часов и будет ехать со скоростью 13км/ч? Без X

Математика

Расстояние от дачи до автобусной остановки 42 км. Успеет ли Алеша на автобус, котор??й отправляется в 15 часов, если он выезжает с дачи на велосипеде в 11 часов и будет ехать со скоростью 13км/ч? Без X

Автор: Гость