В какой последовательности мачеха приносила Белоснежке отравленные предметы. ш??урок-гребень-яблоко гребень-шнурок-яблоко шнурок-яблоко-гребень

Литература
В какой последовательности мачеха приносила Белоснежке отравленные предметы. ш??урок-гребень-яблоко гребень-шнурок-яблоко шнурок-яблоко-гребень
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шнурок-гребень-яблоко
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