Стоят морфологической разбор
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Стоят морфологической разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоят - глагол , н.ф.-что делать? стоять пост.пр .-несов вид ,невозвр ,неперех ,2 спр непост призн - в изъявит накл .в наст вр ,в 3 лице ,во мн числе синт роль - сказуемое
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