Вычислить 11,5*0,4*0,18*3,1:0,9*2,3*6,2

Математика
Вычислить 11,5*0,4*0,18*3,1:0,9*2,3*6,2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11,5*0,4=4,6 4,6*0,18=0,828 0,828*3,1=2,5668 2,5668/0,9=2,852 2,852*2,3=6,5596 6,5596*6,2=40,66952
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