Объясните, какие особенности размножениям рыб обеспечивают приспособление их в водной среде

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Оплодотворение у большинства рыб наружное (исключение - хрящевые рыбы) и икринки развиваются вне тела матери прямо в воде. Поэтому рыбы характеризуются громадной плодовитостью, ведь вероятность оплодотворения достаточно низкая. Внутреннее оплодотворение у хрящевых рыб осуществляется с помощью копулятивного органа, представляющего собой крайние внутренние лучи брюшных плавников, которые при спаривании складываются вместе и вводятся в клоаку самки.