Почему знания о различных формах размножения организмов имеют важное практическ??е значение? Как эти знания использует человек?

Гость: Гость:

1. В сельском хозяйстве, садоводстве, лесничестве знания о вегетативном размножении растений позволяет сократить время созревания, быстро размножать ценные культуры. 2. В селекции знания о видах размножения позволяет создавать новые сорта, породы и штаммы организмов. 3. В медицине эти знания позволяют бороться с бесплодием. 4. Гермафродизм, партеногенез, клонирование представляют научный интерес для экспериментов. 5. Декоративное садоводство, ландшафтный дизайн с успехом используют знания о размножении спорами папоротниковидных и моховых растений. 6. Промышленное разведение рыб, крокодиллов, съедобных водорослей, промысловых моллюсков, ракообразных, черепах не обойдётся без этих знаний. 7.Промышленное разведение грибов требует знаний о размножении спорами, мицелием. 8.В пищевой промышленности, при производстве молочнокислых продуктов, хлеба, вина, квашенных овощей необходимы знания о размножении бактерий и дрожжей.