Решите задачу с помощью уравнения: Проволоку разрезали на две части так, что один из кусков оказался в 4 раза длиннее другого. Вычисли длину каждого куска проволоки, если один из них на 1/4м длиннее другого.
Математика
Решите задачу с помощью уравнения: Проволоку разрезали на две части так, что один из кусков оказался в 4 раза длиннее другого. Вычисли длину каждого куска проволоки, если один из них на 1/4м длиннее другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х коьорый короче, тогда;1) 4х-х=1/4; 3х=1/4; Х=1/4*1/3; Х=1/12 короткий; 2)1/12*4/1=1/3 длинный; 3)1/12+1/3=1/12+4/12=5/12 вся длина провода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Биология
Почему знания о различных формах размножения организмов имеют важное практическ??е значение? Как эти знания использует человек?
Математика
Русский язык