Решите задачу с помощью уравнения: Проволоку разрезали на две части так, что один из кусков оказался в 4 раза длиннее другого. Вычисли длину каждого куска проволоки, если один из них на 1/4м длиннее другого.

Математика

Решите задачу с помощью уравнения: Проволоку разрезали на две части так, что один из кусков оказался в 4 раза длиннее другого. Вычисли длину каждого куска проволоки, если один из них на 1/4м длиннее другого.

Автор: Гость