Ребят, нам на ОРКСЭ задали ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ ОПК (Основы Православной Культуры) реально помогите я не хочу получить 2(

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Ребят, нам на ОРКСЭ задали ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ ОПК (Основы Православной Культуры) реально помогите я не хочу получить 2(

Автор: Гость