Ребят, нам на ОРКСЭ задали ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ ОПК (Основы Православной Культуры) реально помогите я не хочу получить 2(
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Ребят, нам на ОРКСЭ задали ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ ОПК (Основы Православной Культуры) реально помогите я не хочу получить 2(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну сама можешь подумать, ну 2 получишь будешь сома виновата
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